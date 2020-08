“La campagna per un no insincero è un trappolone per destabilizzare il governo”: le ragioni di Bersani per il taglio parlamentari (Di giovedì 27 agosto 2020) “La campagna per un no insincero è un trappolone per destabilizzare il governo”. A una settimana dalla direzione nazionale del Pd in cui si deciderà la posizione del partito sul taglio dei parlamentari e nei giorni del dibattito tra dem e M5s sul percorso necessario per equilibrare l’eventuale diminuzione di deputati e senatori, sul tavolo del centrosinistra arrivano le parole di Pier Luigi Bersani. Una riflessione che di certo farà pensare chi, all’interno di un Partito democratico ancora diviso, è ancora legato alle idee dell’ex segretario e attuale presidente di Articolo Uno. “Mi si chiede che cosa farò al referendum. Su un tema così controverso ogni opinione in famiglia è legittima ... Leggi su ilfattoquotidiano

ivanscalfarotto : 'Mi presento: sono Ivan Scalfarotto' Il video ufficiale della Campagna di @ivanscalfarotto per la Presidenza della… - lucianonobili : A Bologna in campagna elettorale gli aveva detto: “Stefano, se vinci, quest’anno la scuola di formazione dei giovan… - ItaliaViva : #MeritarelEuropa, la campagna elettorale per le regionali, il #dlsemplificazioni, questo e tanto altro nell'enews d… - roberto_lamela : RT @catirafaella: Meraviglioso a #inonda La7: Danilo #Toninelli cerca di fare campagna per il SÌ al referendum. Sbaglia a riportare il que… - catirafaella : Meraviglioso a #inonda La7: Danilo #Toninelli cerca di fare campagna per il SÌ al referendum. Sbaglia a riportare… -

Ultime Notizie dalla rete : “La campagna Elezioni in Bielorussa, Svetlana in Lituania per sfuggire alla repressione Corriere della Sera