La Bielorussia nelle mani di Putin (Di giovedì 27 agosto 2020) Lukashenko è nelle mani di Putin. L’unico interlocutore possibile, anche se non particolarmente amato. E lo ‘Zar’ - a quasi venti giorni dall’inizio delle proteste in Bielorussia - da un lato gli tende la mano, mettendo a disposizione forze speciali a sua difesa e finanziando anche il debito pubblico di Minsk, dall’altra lo invita ad ascoltare la piazza. Un consiglio, questo, che ha poco di amichevole. In una lunga intervista concessa al canale televisivo Rossiya-1, il presidente russo lancia due messaggi: uno al leader bielorusso, l’altro all’Unione europea.“Annunciando che sono pronte ad andare in Bielorussia delle unità di sicurezza, manda un segnale chiaro all’Ue - spiega all’HuffPost Vittorio Emanuele Parsi, politologo, ... Leggi su huffingtonpost

