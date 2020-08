La Babysitter 2: il trailer del film Netflix con Bella Thorne (Di giovedì 27 agosto 2020) Netflix ha condiviso online il trailer di La Babysitter 2, film che ha tra i suoi protagonisti anche l'attrice Bella Thorne. La Babysitter 2 arriverà su Netflix il 10 settembre e il trailer regala le prime anticipazioni sull'atteso sequel della commedia. Nel video Cole si trova infatti alle prese con le conseguenze di quanto accaduto con la sua Babysitter e la setta satanica quando dei fantasmi emergono dal passato. L'entrata in scena dei "fantasmi" legati da un patto con il diavolo porta il protagonista e i suoi amici a lottare, in ogni modo, per la propria sopravvivenza fino all'alba. Il film The Babysitter: Killer Queen è stato scritto da Dan Lagan (American Vandal) ed ... Leggi su movieplayer

