Krakatoa: la devastante eruzione del 27 agosto 1883 (Di giovedì 27 agosto 2020) Quando il 27 agosto 1883 si udirono dei forti boati, tutti pensarono che si trattasse di armi militari, di uno scontro in corso, temendo addirittura la guerra. In realtà erano le terribili esplosioni provocate dall’eruzione del vulcano indonesiano Krakatoa che, di lì a poco, avrebbe devastato l’isola sulla quale sorgeva, uccidendo almeno 36.000 persone. In … Leggi su periodicodaily

