Koulibaly-City – La trattativa può saltare a causa di Messi (Di giovedì 27 agosto 2020) Il giornalista Peppe Iannicelli, in onda su Canale 21, ha espresso preoccupazione per la cessione di Koulibaly. Secondo il giornalista, l’affare Koulibaly potrebbe sfumare per … L'articolo Koulibaly-City – La trattativa può saltare a causa di Messi proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : Il #ManCity continua a seguire #Koulibaly. Nell'affare potrebbe rientrare anche Eric #Garcia - AlfredoPedulla : #Koulibaly-#City, #Allan-#Everton: solo cash - AlfredoPedulla : #Koulibaly-#City: accordo sull’ingaggio! Pronta una nuova offerta da 70 milioni più bonus. Strada tracciata - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Koulibaly vuole il #ManCity: cifre, tempistiche e due contropartite gradite a Gattuso - sscalcionapoli1 : Sky - Il City non solo su Koulibaly: tentativo per Bonucci, la situazione #calciomercato -