Kosovo, Kfor e ambasciatori a Decani: “Aderire a legge zona speciale” (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – “Oggi ambasciatori e incaricati d’affari di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, insieme a rappresentanti dell’Ue, dell’Osce e al comandante della missione Kfor, a guida Nato, il generale Michele Risi, hanno visitato la regione di Decani. Li’ hanno incontrato il sindaco Bashkim Ramosaj e padre Sava Janjic, del monastero di Decani. Nel corso dei colloqui previsti durante la visita le rappresentanze del Kosovo sono state invitate ad aderire rigorosamente alle leggi del Paese, in particolare a quella del 2008 sulle zone di protezione speciale, e ad affrontare qualsiasi preoccupazione nel quadro del Consiglio di monitoraggio, prima di intraprendere qualsiasi azione. Le autorita’ kosovare sono state inoltre invitate ad attuare la sentenza della Corte costituzionale del 19 maggio 2016 relativa alla controversia sulla terra di Decani e per questo le delegazioni in visita hanno chiesto al governo del Kosovo di risolvere rapidamente la questione dei lavori stradali in conformita’ con la legge che regolamenta la zona speciale”. Cosi’, in una nota, la missione Kfor. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Kosovo, Kfor e ambasciatori a Decani: “Aderire a legge zona speciale” VIDEO | Roma, ancora un maxi insediamento abusivo sulla tangenziale est Mali, la giunta militare libera l’ex presidente Keita e avvia il dialogo con le opposizioni Scuola, Azzolina: “Stanziati 2,9 miliardi, al via l’assunzione di altri 70 mila tra docenti e personale ata” Migranti, il Tar sospende l’ordinanza di Musumeci: accolto il ricorso del governo Coronavirus, 1.411 nuovi casi e 94.024 tamponi. Calano i ricoveri in terapia intensiva Leggi su dire

CryAntonino : RT @emergency_live: #Coronavirus in #Kosovo: militari del #Kfor consegnano lavagne multimediali a bambini e ragazzi @Esercito #COVID19 http… - lindaevansww : RT @SM_Difesa: Missione in #Kosovo: I militari della KFOR hanno consegnato lavagne multimediali, video proiettori e computer alle scuole di… - CryAntonino : #COVID19 #CoronavirusPandemic Coronavirus in #Kosovo: militari del #Kfor consegnano lavagne multimediali a bambini… - emergency_live : #Coronavirus in #Kosovo: militari del #Kfor consegnano lavagne multimediali a bambini e ragazzi @Esercito #COVID19 - webnauta5_9 : RT @SM_Difesa: Missione in #Kosovo: I militari della KFOR hanno consegnato lavagne multimediali, video proiettori e computer alle scuole di… -

Ultime Notizie dalla rete : Kosovo Kfor Kosovo, Kfor interviene su richiesta della polizia e dona salvavita - DIRE.it Dire Impegno italiano per il Kosovo

La preziosa opera dei nostri soldati impegnati nelle missioni internazionali di pace dai più è poco conosciuta. Un bel esempio, nel contesto delle limitazioni imposte dal Covid-19, ci arriva dal Kosov ...

Kosovo, un oristanese alla guida della missione Nato

C'è anche un pezzo di Oristano nella parte occidentale del Kosovo: a guidare la missione di pace internazionale è Gianluca Figus, colonnello nato e cresciuto nel quartiere Sacro Cuore dove ha tanti ri ...

La preziosa opera dei nostri soldati impegnati nelle missioni internazionali di pace dai più è poco conosciuta. Un bel esempio, nel contesto delle limitazioni imposte dal Covid-19, ci arriva dal Kosov ...C'è anche un pezzo di Oristano nella parte occidentale del Kosovo: a guidare la missione di pace internazionale è Gianluca Figus, colonnello nato e cresciuto nel quartiere Sacro Cuore dove ha tanti ri ...