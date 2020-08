Kingdom Hearts Melody of Memory: svelata la data d’uscita (Di giovedì 27 agosto 2020) svelata, tramite comunicato stampa, la data d’uscita di Kingdom Hearts Melody of Memory, che arriverà il 13 novembre sulle console di attuale generazione Dopo un terzo capitolo piuttosto ambizioso, cosa mancava alla serie di Kingdom Hearts dopo tanto tempo? Un rhythm game d’azione, ovviamente. E Square Enix lo sapeva, sa sempre come accontentare i suoi fan e renderli orgogliosi delle opere che sforna. Nelle scorse ore, infatti, Square Enix e Disney hanno annunciato che Kingdom Hearts Melody of Memory uscirà il 13 novembre prossimo su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. In Kingdom Hearts ... Leggi su tuttotek

