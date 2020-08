Kia Stinger - Le novità sulle motorizzazioni del restyling (Di giovedì 27 agosto 2020) La Kia ha reso noti i dettagli delle motorizzazioni selezionate per il restyling della Stinger. La berlina sportiva, oltre a essere stata aggiornata nello stile e nelle dotazioni, porta infatti in dote anche alcune interessanti novità sul piano prestazionale.Un nuovo 2.5 Turbo per gli Stati Uniti. Escluso il ricorso all'ibrido, la Casa coreana ha annunciato l'introduzione del nuovo quattro cilindri 2.5 T-GDi. Questo propulsore, per il momento previsto solo negli Usa e in Messico, fa parte della famiglia Smartstream ed eroga 304 CV e 422 Nm, con la coppia massima disponibile da 1.650 a 4.000 giri. Al top della gamma rimane invece il V6 3.3 T-GDi della famiglia Lambda, aggiornato per rispettare le nuove regole sulle emissioni e capace ora di erogare 370 CV e 510 Nm. Su alcuni mercati, infine, è previsto ... Leggi su quattroruote

Berlina e Sport Turismo sono ora disponibili con tre powertrain ibridi plug-in. La Turbo S arriva a 630 CV e 315 km/h ...

Restyling di metà corso della prima generazione per Kia Stinger, la granturismo cinque porte sinuosa e potente. Dopo quattro anni le novità sono estetiche per esterni e interni, ma arriveranno anche i ...

Restyling di metà corso della prima generazione per Kia Stinger, la granturismo cinque porte sinuosa e potente. Dopo quattro anni le novità sono estetiche per esterni e interni, ma arriveranno anche i ...