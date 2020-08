Kia Sorento PHEV, l’ibrida diventa ricaricabile alla spina. In vendita da inizio 2021 – FOTO (Di giovedì 27 agosto 2020) Non ha nemmeno esordito sul mercato ma è già ibrida plug-in: parliamo della nuova Kia Sorento, che arriverà nelle concessionarie all’inizio del 2021. La base tecnica rimane quella della già annunciata versione ibrida da 230 Cv (e non ricaricabile a una presa di corrente esterna), a cui però viene accoppiata un’unità elettrica più prestazionale e un accumulatore più grande. Il powetrain si compone di un quattro cilindri turbobenzina di 1.6 litri di cilindrata, da 180 Cv e 265 Nm di coppia motrice, e di un propulsore elettrico da 91 Cv e 304 Nm. La potenza combinata di sistema ammonta a 265 cavalli, con una coppia motrice di 350 Nm. La trasmissione sfrutta un cambio automatico a sei marce, uguale a quello della ibrida da 230 Cv. I dati tecnici sul ... Leggi su ilfattoquotidiano

