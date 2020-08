Khedira Juventus, ora cambia tutto: il tedesco può facilitare un affare (Di giovedì 27 agosto 2020) Khedira Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto ma prima spazio alle cessioni. Diversi gli esuberi in casa bianconera, e tra questi ci sarebbe anche Khedira (ormai non più nei piani del club). Adesso cambia tutto: il centrocampista tedesco è stato offerto in una trattativa, ora si lavora per addolcire un accordo. Khedira Juventus, ora cambia tutto: il tedesco diventa pedina di scambio Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport la Juve avrebbe offerto Sami Khedira alla Roma. Il tedesco non rientrerebbe più nei piani del club bianconero, e potrebbe essere inserito nella trattativa per ... Leggi su juvedipendenza

forumJuventus : La Juventus ha deciso di terminare i contratti di Higuain e Khedira, non più nel progetto tecnico di Pirlo. Si cerc… - DiMarzio : #Juventus | Dalle risoluzioni di Higuain e Khedira a Perin e Rugani: le ultime - GoalItalia : Paratici in missione in Inghilterra: obiettivo sfoltire la rosa della Juventus ???? [@romeoagresti] - Dnadabomber_ : Mi segnalano che su #QSVS (Top Calcio) abbiano detto testuali parole: 'La #Juventus non può presentarsi in Champion… - filippo898 : RT @CanonBruteMove: “L’intelligenza tattica mostruosa” (Sarri), l’essere “di livello superiore” (Allegri), l’essere stato “il migliore nel… -