Katy Perry ha partorito, è nata la figlia di Orlando Bloom: la prima foto (Di giovedì 27 agosto 2020) Katy Perry ha partorito! La cantante ha dato alla luce la prima figlia con Orlando Bloom. L'annuncio è arrivato poche ore fa tramite il profilo Instagram del neo papà, che ha condiviso un post dell'Unicef. Sul profilo dell'associazione infatti è stata annunciata la nascita della figlia di Katy Perry e Orlando Bloom, insieme a una … L'articolo Katy Perry ha partorito, è nata la figlia di Orlando Bloom: la prima foto

trash_italiano : Complimenti a Katy Perry per aver provato a battere il record “ma da quanti anni è incinta?” detenuto da Rosa Perro… - LaStampa : L'attore e la cantante hanno deciso di lanciare, attraverso il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, una raccol… - Ifeanyi_perry_ : RT @trash_italiano: Complimenti a Katy Perry per aver provato a battere il record “ma da quanti anni è incinta?” detenuto da Rosa Perrotta!… - Jess7510_ : Raga ma è nata Daysi Dove Bloom la bimba di Katy Perry e Orlando Bloom.. Io..?????? #KatyPerry #OrlandoBloom - de_giovannna : RT @mtvitalia: Congratulazioni a Katy Perry e Orlando Bloom che hanno accolto la loro bambina ?????? -

Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori di una bambina, Daisy Dove. L’annuncio ufficiale è arrivato con una foto pubblicata dal profilo Instagram ufficiale di Unicef, ente a favore proprio ...

