Katy Perry e Orlando Bloom sono genitori: è nata Daisy Dove (Di giovedì 27 agosto 2020) Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori. La popstar e l’attore hanno accolto tra le loro braccia la piccola di nome Daisy Dove Bloom. La neomamma e il neopapà hanno annunciato con orgoglio l’arrivo della neonata con una dichiarazione sul sito web dell’Unicef, di cui entrambi sono ambasciatori. in riproduzione.... “Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l’arrivo sano e sicuro di nostra figlia. Ma sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un’esperienza di parto ... Leggi su tvzap.kataweb

Katy Perry e Orlando Bloom hanno accolto la loro bambina! La cantante e l'attore lo hanno rivelato attraverso l'UNICEF, perché entrambi sono ambasciatori del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, ...

