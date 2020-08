Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori: foto (Di giovedì 27 agosto 2020) Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori e con grande gioia hanno annunciato la nascita della loro primogenita con un post su Instagram. E’ stato l’attore a ripostare sul proprio profilo una dolcissima immagine pubblicata dal profilo ufficiale di Unicef di cui entrambi sono Goodwill Ambassadors. La piccola si chiama Daisy Dove e i suoi genitori hanno voluto condividere con tutti la loro felicità a poche ore dal parto che, a quanto pare, è andato nel migliore dei modi: Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l’arrivo sano e sicuro di nostra figlia. Sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un’esperienza di parto tranquilla come la nostra. Le ... Leggi su isaechia

LaStampa : L'attore e la cantante hanno deciso di lanciare, attraverso il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, una raccol… - chiarahoran18 : KATY PERRY HA PARTORITO RIPETO KATY PERRY HA PARTORITO O MIO DIO SHAIANAIA???? - reverof_os : RT @httpbenzoash: Buongiorno a tutti con Daisy Dove Bloom, ancora non realizzo che Katy Perry sia diventata mamma e niente??????????????????????????????????… - gattiglitterosi : RT @_valslife: è nata la bimba di orlando bloom e katy perry e per festeggiare la sua nascita hanno aperto una pagina di donazioni unicef p… - xpablossmile : RT @loudwaifuu: È NATA LA FIGLIA DI ORLANDO BLOOM E KATY PERRY IO NON PENSO DI POTER VIVERE. DAISY DOVE BLOOM, È UN NOME TALMENTE CARINO, S… -

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry Katy Perry e la depressione: «Mi vergognavo di prendere i farmaci» Vanity Fair Italia Kate Perry e Orlando Bloom genitori: è nata la figlia Daisy Dove, l’annuncio dato dall’Unicef sui social

Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori di una bambina, Daisy Dove. L’annuncio ufficiale è arrivato con una foto pubblicata dal profilo Instagram ufficiale di Unicef, ente a favore proprio ...

Orlando Bloom e Katy Perry neo-genitori: svelato il nome del primogenito

Dopo anni di relazione, Orlando Bloom e Katy Perry sono ufficialmente appena diventati genitori. I due hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, della quale è stato anche svelato il nome: Daisy ...

Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori di una bambina, Daisy Dove. L’annuncio ufficiale è arrivato con una foto pubblicata dal profilo Instagram ufficiale di Unicef, ente a favore proprio ...Dopo anni di relazione, Orlando Bloom e Katy Perry sono ufficialmente appena diventati genitori. I due hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, della quale è stato anche svelato il nome: Daisy ...