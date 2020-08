Katy Perry e Orlando Bloom, omaggiano la nascita della figlia lanciando una raccolta fondi per l’Unicef (Di giovedì 27 agosto 2020) L’attesa è finita, finalmente la popstar americana Katy Perry e l’attore Orlando Bloom hanno dato il benvenuto al mondo alla loro piccola figlia Daisy Dove Bloom. Che prenda dalla mamma o dal papà, possiamo immaginare quale sia il risultato, uno spettacolo! L’annuncio arriva via Instagram, non dal profilo dei neo-genitori, ma da quello dell’Unicef che sottoo il post scrive: «Benvenuta al mondo Daisy Dove Bloom. Siamo onorati di annunciare l’arrivo della nuova fonte di gioia degli ambasciatori Katy Perry e Orlando Bloom». La notizia è stata comunicata dall’organizzazione mondiale poichè sia ... Leggi su urbanpost

trash_italiano : Complimenti a Katy Perry per aver provato a battere il record “ma da quanti anni è incinta?” detenuto da Rosa Perro… - team_world : Stamattina ci svegliamo con le congratulazioni a Katy Perry e Orlando Bloom, che hanno dato alla luce la loro prima… - rtl1025 : Benvenuta #DaisyDoveBloom ?? - MrRavenbridge : RT @ahoy_boy98: Katy Perry e Orlando Bloom che organizzano una raccolta fondi per UNICEF in occasione della nascita di Daisy Dove Bloom per… - ConventoLonato : A -