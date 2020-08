Katy Perry e Orlando Bloom genitori: è nata la piccola Daisy. L'annuncio dell'Unicef (Di giovedì 27 agosto 2020) Los Angeles, 27 agosto 2020 - Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori: è nata la piccola Daisy Dove Bloom , e il papà orgoglioso posta su Instagram il suo entusiasta 'Benvenuta nel mondo'. ... Leggi su quotidiano

_Dadino : RT @marco101_: katy perry quando rimprovererà sua figlia - GazzettaDelSud : È nata la figlia di #KatyPerry e #OrlandoBloom: 'Benvenuta al mondo #DaisyDove' - EliBrown46 : RT @httpbenzoash: Buongiorno a tutti con Daisy Dove Bloom, ancora non realizzo che Katy Perry sia diventata mamma e niente??????????????????????????????????… - France_stroppa : RT @aleferazzi: katy perry e orlando bloom sono diventati genitori non sto piangendo voi state piangendo ?? - mirrorssyndrome : RT @loudwaifuu: È NATA LA FIGLIA DI ORLANDO BLOOM E KATY PERRY IO NON PENSO DI POTER VIVERE. DAISY DOVE BLOOM, È UN NOME TALMENTE CARINO, S… -

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry Katy Perry e la depressione: «Mi vergognavo di prendere i farmaci» Vanity Fair Italia Orlando Bloom e Katy Perry genitori: è nata la piccola Daisy e ha già un ruolo speciale

Poche ore fa Orlando Bloom e Katy Perry hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. E’ Daisy il nome scelto per la piccolina che appena nata, ha già un ruolo speciale. Ad annunciare al mondo ...

Katy Perry e Orlando Bloom: è nata Daisy Dove/ “Stiamo volando pieni di amore”

Katy Perry e Orlando Bloom, lo scatto di Daisy Dove pubblicato su Instagram E’ nata la figlia di Katy Perry e Orlando Bloom. Nelle scorse ore la cantante americana ha dato alla luce Daisy Dove Bloom, ...

Poche ore fa Orlando Bloom e Katy Perry hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. E’ Daisy il nome scelto per la piccolina che appena nata, ha già un ruolo speciale. Ad annunciare al mondo ...Katy Perry e Orlando Bloom, lo scatto di Daisy Dove pubblicato su Instagram E’ nata la figlia di Katy Perry e Orlando Bloom. Nelle scorse ore la cantante americana ha dato alla luce Daisy Dove Bloom, ...