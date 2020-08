Katy Perry e Orlando Bloom genitori: è nata la figlia Daisy Dove (Di giovedì 27 agosto 2020) Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori. Di una bambina che hanno chiamato Daisy Dove. L’annuncio è arrivato dal profilo ufficiale di Unicef – di cui entrambi sono da anni Goodwill Ambassadors – con l’immagine di una manina della neonata. Leggi su vanityfair

ssskywalker_ : ma katy perry ha partoritoooo sono soft - AllyxLife : RT @loudwaifuu: È NATA LA FIGLIA DI ORLANDO BLOOM E KATY PERRY IO NON PENSO DI POTER VIVERE. DAISY DOVE BLOOM, È UN NOME TALMENTE CARINO, S… - jaymistatoos : KATY PERRY HA PARTORITO finalmente - giuliastark23 : RT @loudwaifuu: È NATA LA FIGLIA DI ORLANDO BLOOM E KATY PERRY IO NON PENSO DI POTER VIVERE. DAISY DOVE BLOOM, È UN NOME TALMENTE CARINO, S… - perryjoshifer : RT @loudwaifuu: È NATA LA FIGLIA DI ORLANDO BLOOM E KATY PERRY IO NON PENSO DI POTER VIVERE. DAISY DOVE BLOOM, È UN NOME TALMENTE CARINO, S… -

Katy Perry e Orlando Bloom sono genitori, è nata Daisy

La cantante e l'attore hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme: «Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l'arrivo sano e sicuro della nostra bambina» Katy Perry e Orlando Bloom ...

