Katy Perry e Orlando Bloom: è nata Daisy Dove, auguri a mamma e papà! (Di giovedì 27 agosto 2020) auguri a Katy Perry e Orlando Bloom: la coppia dello showbiz festeggia la nascita della prima figlia, Daisy Dove Bloom. L’attore e la cantante ne hanno dato annuncio sulla pagina dell’Unicef, di cui entrambi sono Ambasciatori di buona volontà. “Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l’arrivo sano e sicuro di nostra figlia”, hanno scritto i neo genitori, pubblicando le manine della piccola. Daisy Dove, chi è la figlia di Orlando Bloom e Katy Perry: il messaggio per l’Unicef e la spiegazione di cosa significa il nome L’annuncio della nascita di Daisy Dove ... Leggi su italiasera

Da Beyoncé a Katy Perry: gli annunci di gravidanza più originali

La gravidanza è un momento davvero speciale, e non a caso queste star hanno scelto di celebrare l'arrivo del loro primo figlio in maniera del tutto originale. Da Katy Perry (che ha annunciato di esser ...

Katy Perry e Orlando Bloom sono genitori, è nata Daisy

