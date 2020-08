Kate Middleton, stanca e stressata, “vittima” del piano di Buckingham Palace (Di giovedì 27 agosto 2020) Tutti i look di Kate Middleton su Zoom sfoglia la gallery La corte inglese non intende aspettare che passi prima l’era di Carlo e Camilla. Secondo l’esperta inglese Katie Nicholl, per ristabilire le sorti della monarchia, seriamente danneggiata da scandali e controversie recenti, la regina Elisabetta – 94 anni e alle soglie di un possibile ritiro – ha bisogno di un personaggio popolarissimo, capace di ristabilire la reputazione di un’istituzione sempre più vulnerabile, ponendola al passo dei tempi. E la scelta è immediatamente caduta su ... Leggi su iodonna

