Karina Cascella accusata di aver infettato la Sardegna, la dura replica: “Siamo arrivati agli untori?” (Di giovedì 27 agosto 2020) Karina Cascella accusata di essere un untore da Coronavirus Qualche ora fa si è venuti a conoscenza che in Sardegna, precisamente a Porto Cervo si è formato un focolaio da Covid-19. Una zona dell’isola che in questo ultimo periodo è stata praticamente presa d’assalto da molti personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo o ex partecipanti di reality e programmi del genere. Per tale ragione Karina Cascella è stata attaccata dal polo del web accusandola di essere una specie di untore. Di recente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso sul suo account Instagram uno scatto che la mostra con una sua amica in piscina a Riccione. Ma i seguaci sono convinti che la foto in questione sia stata nel mare della ... Leggi su kontrokultura

Karina Cascella al veleno sui social contro alcuni followers: "Bisogna smettere di fare scaricabarile e assumersi le responsabilità…", cos'è accaduto Karina Cascella solo qualche settimana fa aveva vi ...

Karina Cascella torna grande protagonista sui social network. Ad attirare l'attenzione stavolta è un suo battibecco con un hater. Ma cosa è successo? Karina Cascella è senza alcun dubbio un personaggi ...

