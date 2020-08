Juventus, Ronaldo suona la carica: “Pronto per la terza stagione” (Di giovedì 27 agosto 2020) Ronaldo Juventus – La Juventus si prepara per la prossima stagione. La squadra allenata da Pirlo ha ripreso da poco ad allenarsi alla Continassa in vista dell’annata futura. Attraverso un lungo post pubblicato sul noto social network Instagram Cristiano Ronaldo ha voluto caricare l’ambiente. Il centravanti lusitano si dichiara pronto per giocare e per vincere tutto in questo nuovo e terzo capitolo a tinte bianconere. Juventus, Ronaldo suona la carica: “Pronto per la terza stagione” Ecco le parole di CR7 condivise dal suo account Instagram: “​Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti ... Leggi su juvedipendenza

