Juventus, Ronaldo: “Ambizione altissima, vogliamo conquistare l’Italia e l’Europa” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff Juventus, lavoriamo ancora una volta per conquistare l’Italia, l’Europa e il Mondo, abbattendo i record, superando gli ostacoli. vogliamo vincere titoli e raggiungere obiettivi personali“. Queste sono le recenti esternazioni di Cristiano Ronaldo, stella della Juventus, in vista del suo terzo anno da protagonista in bianconero. Il talento lusitano ha mostrato entusiasmo e la consueta ambizione, al fine di trasmettere positività a tifosi e gruppo. Leggi su sportface

