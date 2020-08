Juventus, può arrivare Suarez famoso per il morso a Chiellini (che lo ha scagionato) (Di giovedì 27 agosto 2020) L’uruguaiano Luis Suarez (33) scaricato dal Barcellona e dal nuovo allenatore Koeman, in queste ore sarebbe rientrato nella lista degli attaccanti seguiti dalla Juventus. Suarez potrebbe arrivare a parametro zero, l’unico ostacolo è la grossa buonuscita chiesta al Barcellona (25 milioni). Secondo quanto riferisce Sky, i bianconeri, sempre a caccia di un nuovo numero nove, si sono seriamente informati sulla possibilità di accogliere l'uruguaiano a Torino per affiancarlo a Cristiano Ronaldo e Dybala. L'attaccante uruguaiano gioca con la maglia del Barcellona da ormai sei anni ed ha un contratto di circa 11/12 milioni di euro. Sarebbe alla Juventus il sostituto di Gonzalo Higuain, ormai in partenza dopo la discussione con Pirlo. A Torino ritroverebbe Chiellini con ... Leggi su itasportpress

