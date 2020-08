Juventus, la carica di Cristiano: «Conquistiamo l’Italia, l’Europa e il Mondo» (Di giovedì 27 agosto 2020) Cristiano Ronaldo ha postato un messaggio di carica in vista della nuova stagione in bianconero Cristiano Ronaldo suona la carica. Dopo la delusione in Champions League, il portoghese è pronto a ricominciare la battaglia per portare al successo la Juventus. Il cinque volte Pallone d’oro ha scritto un messaggio sui propri social, caricando tutto l’ambiente bianconero. «Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. Professionalità. Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff bianconero, lavoriamo ancora una volta per conquistare l’Italia, l’Europa e il ... Leggi su calcionews24

