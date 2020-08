Juventus, il gol di Ronaldo contro il Lione votato come il più bello dell’ultima Champions League (Di giovedì 27 agosto 2020) Piccola soddisfazione per Cristiano Ronaldo e la Juventus. Il gol del portoghese siglato contro il Lione nell’amaro ritorno degli ottavi di finale di Champions League all’Allianz Stadium è stato votato come il più bello della stagione dai tifosi, oltre 400.000, che hanno potuto eleggere il bolide scagliato da CR7 come il “gol della stagione”. Al secondo posto si piazza il gol di Marcel Sabitzer contro lo Zenit, al terzo c’è un altro bianconero, vale a dire Juan Cuadrado con il gol segnato contro l’Atletico Madrid. Leggi su sportface

