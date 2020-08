Juventus, ecco McKennie: l’arrivo del giocatore a Torino (VIDEO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Weston McKennie è arrivato a Torino, dove domani sosterrà le visite mediche con la Juventus. A renderlo noto è proprio la società bianconera, che sul proprio profilo Twitter ufficiale ha pubblicato un VIDEO che mostra l’arrivo del giocatore statunitense classe 1998 all’aeroporto di Caselle. Mascherina in volto e macchina ad attenderlo all’uscita, McKennie si è prestato ai fotografi e domani inizierà la sua avventura in bianconero. Il VIDEO 🛩 @WMcKennie è a Torino! 🇺🇸Welcome! 🙌 pic.twitter.com/TCgOjQnjec — JuventusFC (@Juventusfc) August 27, 2020 Leggi su sportface

Corriere : Attenzione alla Juventus - Gazzetta_it : #Juve, vicino #McKennie dallo #Schalke04: ecco chi è #calciomercato - tuttosport : #Juve, ecco #McKennie: il jolly del centrocampo con la passione per #HarryPotter ?? - sportface2016 : VIDEO - #Calciomercato L'arrivo di #McKennie a Torino, domani le visite per la #Juventus - MomoSaidMomo : Ed ecco il primo. Benvenuto #McKennie #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ecco

Dieci mesi dopo il successo per 9-1 sull’Armenia nell’ultima partita disputata lo scorso 18 novembre a Palermo, la Nazionale torna in campo per la UEFA Nations Leagu: venerdì 4 settembre (ore 20.45 – ...Dopo la lunga pausa forzata per l'emergenza COVID-19, la Nazionale Under 21 torna in campo per i primi due impegni della stagione. Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 31 calciatori per l'amichevole ...