Juventus, Di Marzio: "Domani visite mediche per McKennie" (Di giovedì 27 agosto 2020) Weston McKennie è ormai vicinissimo ad essere un nuovo giocatore della Juventus. A darne conferma è il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, secondo cui nella giornata di domani lo statunitense sarà a Torino per sostenere le visite mediche ed ufficializzare il suo approdo in bianconero. Oltre ad essere il primo statunitense nella storia della Vecchia Signora, McKennie potrebbe anche diventare il primo acquisto dell'era Pirlo. Domani visite mediche per #McKennie con la @Juventusfc #calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2020

