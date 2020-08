Juventus, Cuadrado: “Pirlo? Speriamo di vincere tanto insieme. Messi alzerebbe livello Serie A” (Di giovedì 27 agosto 2020) Interessante intervista di Juan Cuadrado a Espn Nexo, a cui il laterale della Juventus ha parlato dell’arrivo del nuovo tecnico Andrea Pirlo: “Non ho ancora avuto modo di parlarci, sicuramente parleremo e gli dirò dove mi trovo più a mio agio – ha spiegato l’ex Fiorentina – Pirlo sicuramente ha grandi conoscenze ed è stato un grande giocatore, Speriamo di vincere molto insieme.” Sugli obiettivi della prossima stagione: “Il campionato sarà sempre più difficile dopo nove anni di vittorie, ma anche la Champions rimane un obiettivo. Speriamo di tornare in finale e dare una gioia ai nostri tifosi che aspettano da tanto tempo.” Cuadrado parla anche dell’ipotesi che Leo ... Leggi su sportface

