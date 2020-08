Juventus, Cristiano Ronaldo lancia la sfida: “conquistiamo Italia, Europa e mondo” (Di giovedì 27 agosto 2020) Cristiano Ronaldo è più carico che mai. Il portoghese si prepara per la nuova stagione con la maglia della Juventus e ha intenzione di trascinare i bianconeri verso obiettivi importanti. Ecco il messaggio su Instagram. “Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. Professionalità. Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff bianconero, lavoriamo ancora una volta per conquistare l’Italia, l’Europa e il Mondo! Superare record. Superando gli ostacoli. Vincere titoli e raggiungere obiettivi personali. Per fare di più e meglio ancora e ancora. Per arrivare più in alto e per avere ... Leggi su calcioweb.eu

UEFAcom_it : ?? ?????? ?????? ???????????? ?? ?? @Cristiano, JUVENTUS ?? LYON Avete votato in oltre 400.000! ?? #UCLGOTT #UCLGOTW - tancredipalmeri : Juventus presente con ben due gol su tre sul podio dei gol più belli della Champions in questa stagione. Vince Cri… - tancredipalmeri : Tutto vero: Bartomeu pronto a dimettersi se Messi dirà pubblicamente che rimarrebbe se lui si dimettesse. Potrebbe… - Pontix97 : RT @tancredipalmeri: Tutto vero: Bartomeu pronto a dimettersi se Messi dirà pubblicamente che rimarrebbe se lui si dimettesse. Potrebbe es… - TheFrankhor : RT @dr91j: Il post di Cristiano Ronaldo è semplicemente perfetto, parola per parola SIAMO LA JUVENTUS ?? ci gasa Cristiano ???????? https://t… -