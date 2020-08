Juventus, CR7 pronto per la nuova stagione: “Conquisteremo l’Italia, l’Europa, il Mondo!” (Di giovedì 27 agosto 2020) La carica di Cristiano Ronaldo.Anche questa stagione non è stata fruttuosa per la Juventus, che nonostante la vittoria del nono scudetto consecutivo non è riuscita ad ottenere il successo in Champions League, uscendo agli ottavi di finale contro il Lione.Con il nuovo tecnico Andrea Pirlo però, in casa dei bianconeri sembra essere ritornato l'entusiasmo, e il gruppo sembra essersi riunito per aiutare il nuovo allenatore a gestire al meglio la prossima stagione. Anche CR7, che si prepara a vivere la terza stagione con la maglia bianconera, sembra essere pronto a dare il massimo come ogni anno, per trascinare i suoi compagni verso la conquista dell'ambito trofeo che da anni sembra perseguitare i Campioni d'Italia.Sul proprio profilo ... Leggi su mediagol

Gazzetta_it : CR7 sempre più juventino: “Vogliamo conquistare l’Italia, l’Europa e il Mondo” #Ronaldo #Juve - ZZiliani : La domanda è: dopo aver comprato Ronaldo per vincere la Champions e non averla vinta, possono i tifosi della Juvent… - IlDottoBiliare : #Ronaldo è atterrato a Torino.. circa una settimana fa. Era la centesima volta probabilmente, ma ancora non mi sono… - Mediagol : #Juventus, #CR7 pronto per la nuova stagione: “Conquisteremo l’Italia, l’Europa, il Mondo!” - themarquis87 : RT @Gazzetta_it: CR7 sempre più juventino: “Vogliamo conquistare l’Italia, l’Europa e il Mondo” #Ronaldo #Juve -