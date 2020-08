"Juve, McKennie lascia il ritiro Schalke: visite imminenti" (Di giovedì 27 agosto 2020) GELSENKIRCHEN, Germania, - " Weston McKennie ha lasciato il ritiro austriaco dello Schalke 04 e si appresta a volare in Italia per svolgere le visite mediche con la Juventus ". È quanto afferma Kicker,... Leggi su corrieredellosport

