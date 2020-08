Justin Hartley star del film The Noel Diary, prodotto per Netflix (Di giovedì 27 agosto 2020) Il film The Noel Diary, prodotto per Netflix, avrà come star l'attore Justin Hartley, protagonista della serie This Is Us. Justin Hartley, uno dei protagonisti della serie This Is Us, reciterà nel nuovo film Netflix intitolato The Noel Diary, un progetto tratto dal libro sceitto da Richard Paul Evans nel 2017 e diventato un bestseller. L'attore sarà coinvolto nel progetto anche in veste di produttore esecutivo del lungometraggio. Tra le pagine di The Noel Diary si racconta la storia di un autore che ritorna a casa per Natale con lo scopo di occuparsi delle proprietà della madre, con cui non ... Leggi su movieplayer

Anche This is Us 5 affronterà il Coronavirus: la conferma

La stagione 5 di This is Us affronterà la questione Coronavirus, che potrebbe colpire anche la famiglia Pearsons: la conferma degli autori. L’America, ancora avvolta nelle incertezze della quarantena ...

La stagione 5 di This is Us affronterà la questione Coronavirus, che potrebbe colpire anche la famiglia Pearsons: la conferma degli autori. L'America, ancora avvolta nelle incertezze della quarantena ...