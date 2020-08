Jeep Wrangler 4xe - Nuovi teaser dell'ibrida plug-in - VIDEO (Di giovedì 27 agosto 2020) La Jeep Wrangler ibrida plug-in verrà svelata il prossimo dicembre: a rivelarlo via Twitter è la stessa Casa americana, impegnata in una campagna teaser fatta di piccole clip VIDEO che un poco alla volta mostrano piccoli dettagli della Suv elettrificata. La Wrangler alla spina sarà identificabile, oltre che dallo sportello per la ricarica, dal badge 4xe azzurro posizionato in più parti, cofano motore compreso. I filmati ritraggono la variante a quattro porte della fuoristrada nell'allestimento Rubicon: al momento non sappiamo se anche la due porte sia destinata a ricevere il medesimo powertrain. Presto sul mercato. La prima prova dell'esistenza della ... Leggi su quattroruote

