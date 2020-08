Italia Under 21, sono 10 le novità del tecnico Nicolato: convocato Esposito (Di giovedì 27 agosto 2020) sono 31 i convocati di Paolo Nicolato per l’Italia Under 21. Gli azzurrini si preparano per un doppio impegno: il 3 settembre in amichevole con la Slovenia, poi l’8 in casa della Svezia per le qualificazioni all’Europeo. Ci sono alcune novità: i difensori Giuseppe Cuomo e Alessandro Vogliacco, i centrocampisti Andrea Colpani, Youssef Maleh, Filippo Melegoni, Tommaso Pobega e Samuele Ricci e gli attaccanti Sebastiano Esposito, Eddie Salcedo e Giacomo Raspadori. Questo l’elenco completo dei convocati: Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Juventus), Alessandro Plizzari (Reggina); Difensori: Claud Adjapong (Hellas Verona), Davide Bettella (Pescara), Nicolò Casale (Venezia), Giuseppe Cuomo (Crotone), Enrico Delprato (Livorno), ... Leggi su calcioweb.eu

La Nazionale Under 21 torna in campo per i primi due impegni della stagione. Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 31 calciatori per l’amichevole con la Slovenia in programma giovedì 3 settembre allo ...

Dieci mesi dopo il successo per 9-1 sull’Armenia nell’ultima partita disputata lo scorso 18 novembre a Palermo, la Nazionale torna in campo per la UEFA Nations Leagu: venerdì 4 settembre (ore 20.45 – ...

