Italia Under 21, i convocati di Nicolato: prima volta per Pobega ed Esposito (Di giovedì 27 agosto 2020) Il c.t. dell’Under 21 Nicolato ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Svezia Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha diramato la lista dei convocati per l’impegno contro la Svezia dell’8 settembre valevole per le qualificazione europee. prima volta per il milanista Pobega e l’interista Esposito. Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Juventus), Alessandro Plizzari (Reggina);Difensori: Claud Adjapong (Hellas Verona), Davide Bettella (Pescara), Nicolò Casale (Venezia), Giuseppe Cuomo (Crotone), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Luca Ranieri (Ascoli), Marco Sala (Virtus ... Leggi su calcionews24

