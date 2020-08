Italia Under 21, i convocati di Nicolato per la sfide con Slovenia e Svezia (Di giovedì 27 agosto 2020) Italia Under 21, i convocati di Nicolato per le sfide contro Slovenia e Svezia. ROMA – Italia Under 21, i convocati di Nicolato per le sfide contro Slovenia (3/9 ore 17.30) e Svezia (8/9 ore 18.30). Sono 31 i giocatori chiamati dal tecnico degli Azzurrini che potrebbe testare gli esordienti nell’amichevole contro la squadra slovena. Per la seconda sfida il gruppo dovrà essere ridotto a 23 con otto convocati che ritorneranno ai club di appartenenza. Un primo appuntamento importante per i ragazzi dell’Under 21 che sono chiamati a dare una risposta importante anche in vista del mercato con ... Leggi su newsmondo

