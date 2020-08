Italia Under 20, i convocati di Bollini per lo stage (Di giovedì 27 agosto 2020) Il c.t. Alberto Bollini ha diramato le convocazioni per lo stage dell’Under 20 Alberto Bollini, commissario tecnico dell’Italia Under 20, ha diramato la lista dei convocati per lo stage che si terrà a Tirrenia dal 30 agosto al 5 settembre. Portieri – Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo), Stefano Turati (Sassuolo); Difensori – Nicolò Armini (Lazio), Devid Eugene Bouah (Roma), Riccardo Calafiori (Roma), Andrea Carboni (Cagliari), Davide Ghislandi (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Caleb Memeh Okoli (Atalanta), Andrea Papetti (Brescia), Lorenzo Pirola (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina), Matteo Ruggeri (Atalanta); Centrocampisti –Alessandro Cortinovis (Atalanta), ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Italia Under Europei Under 20: l'Italia nella Pool 1 Tuttosport Nazionali, Mancini chiama di nuovo Orsolini. Pronti per l'Under 21 Scamacca e Ranieri

C'è anche Riccardo Orsolini tra i 37 convocati dal ct dell'Italia Roberto Mancini per le prime due gare di Nations League in programma Venerdì 4 Settembre alle ore 20:45 (con diretta su Rai 1) a Firen ...

Acr, si aggrega il terzino under Giofré. Previste un paio di novità tra gli over

L’Acr Messina della famiglia Sciotto, atto quarto, ha scelto ancora una volta la strada del rinnovamento. Tra i pochi volti noti quello del direttore dell’area tecnica Pasquale Leonardo: “Tra i dirige ...

