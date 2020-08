Italia U20, i convocati di Bollini per lo stage: 30 azzurrini a Tirrenia (Di giovedì 27 agosto 2020) Sono trenta i calciatori convocati dall’allenatore della Nazionale Under 20 Alberto Bollini per un raduno che si terrà al CPO di Tirrenia da domenica 30 agosto sino a sabato 5 settembre. Non è stato ancora completato il percorso dell’Europeo U19 a causa dell’emergenza coronavirus e ad ottobre avrà luogo la fase èlite della rassegna continentale. Dei 30 giocatori convocati, 22 sono nati nel 2001 e 8 nel 2002. Ottimista il Ct Bollini: “Sono molto contento – ha spiegato – di ricominciare. E’ passato molto tempo, in particolare per chi come me è abituato all’attività di campo. In questo periodo i contatti con lo staff e con i ragazzi non si sono mai interrotti grazie all’ausilio di internet. Questo raduno – ... Leggi su sportface

sportface2016 : I convocati di Bollini per lo stage della Nazionale U20 - wordsandmore1 : ? @Federugby – #MassimoBrunello, responsabile tecnico della #NazionaleItalianaUnder20, ha selezionato 32 giocatori… - wordsandmore1 : ? @Federugby – #MassimoBrunello, responsabile tecnico della #NazionaleItalianaUnder20, ha selezionato 32 giocatori… - alexcobra11 : @Sol3ylOfficial @DaniloServadei @BioNeonHero @_alex91_ @EddiePepsi Ed è per questo che servirebbe qualche calciatri… - cicciopuz : RT @MDolcinelli: Gulácsi era il portiere dell'Ungheria che eliminò l'Italia nei quarti dei mondiali U20 del 2009 Queste le formazioni. All… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia U20 Italia U20, i convocati di Bollini per lo stage: 30 azzurrini a Tirrenia Sportface.it Assoluti Italiani di atletica, le sfide nei 100 e 200 metri: sui blocchi Tortu vs Jacobs

Padova – Padova sprint. Riflettori sui 100 metri maschili e sul big match tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs sul rettilineo degli Assoluti, ma non è l’unica attrazione della velocità nel weekend trico ...

Lenti, matti, pigri, mai compresi o sfortunati: 10 talenti che dovevano dominare il mondo e invece...

Iniziamo da Ferguson. “Morrison è il sedicenne più forte del mondo”. Poi Lingard: “Ravel era più forte di me e Pogba”. Fino a Rio Ferdinand. “Sembrava un supereroe”. Elogi spazzati via dai ma. Giustif ...

Padova – Padova sprint. Riflettori sui 100 metri maschili e sul big match tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs sul rettilineo degli Assoluti, ma non è l’unica attrazione della velocità nel weekend trico ...Iniziamo da Ferguson. “Morrison è il sedicenne più forte del mondo”. Poi Lingard: “Ravel era più forte di me e Pogba”. Fino a Rio Ferdinand. “Sembrava un supereroe”. Elogi spazzati via dai ma. Giustif ...