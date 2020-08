Italia, paura per il focolaio di febbre dengue causato da una puntura di zanzara tigre (Di giovedì 27 agosto 2020) Un caso di febbre dengue è stato identificato dal laboratorio di Microbiologia di Padova in un uomo di Vicenza di 54 anni che avrebbe ricevuto il contagio attraverso una zanzara tigre che ha punto familiare rientrato da una vacanza in dall’Indonesia. Oggi c’è stata la conferma che il caso indice era appunto quest’ultimo. Il virus dengue, infatti, non si trasmette direttamente da persona a persona, ma attraverso le zanzare e le sue punture. Il 54enne non aveva effettuato alcun viaggio all’estero, ma è stato punto da una zanzara tigre che aveva il virus in circolo. Come riferiscono gli esperti della prevenzione regionale, il paziente ha manifestato una sintomatologia simili a un’influenza risoltasi in quattro giorni. ... Leggi su caffeinamagazine

Carlo Petrini, l’inventore dello Slow Food, mi ha portato in visita alla costruenda università del vino a Pollenzo, nella grande cascina di re Carlo Alberto. Dicono che i Savoia avessero in testa solo ...

GIORGIO BOCCA: Milan, Texas

La parabola della Milano che conta, dai 'salotti buoni' dei grandi industriali al trionfo del terziario e della civiltà dell'immagine. L'orgoglio delle umili comparse del berlusconismo e il declino de ...

