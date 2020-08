Italia, Mancini ne convoca 37: prima volta per Bastoni, Locatelli e Caputo (Di giovedì 27 agosto 2020) Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha diramato la lista dei convocati in vista dei due impegni nella UEFA Nations League in programma il 4 settembre a Firenze e il 7 settembre ad Amsterdam. Sono trentasette gli azzurri chiamati dal ct, prima convocazione per Locatelli (Sassuolo), Bastoni (Inter) e Caputo (Sassuolo). Il raduno è previsto sabato 29 agosto a Coverciano. Questo l’elenco completo: Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo ... Leggi su alfredopedulla

