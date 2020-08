Italia, Mancini ne convoca 37 per le sfide con Bosnia e Olanda: ci sono tre esordienti (Di giovedì 27 agosto 2020) «Restate a casa, andrà tutto bene». Dieci mesi dopo l’ultima volta, torna l’azzurro. L’Italia si ritroverà sabato sera a Coverciano , alle spalle i mesi più duri dell’epidemia e nel gruppo... Leggi su feedpress.me

DiMarzio : #Italia, l'elenco dei convocati del ct #Mancini per le gare di #NationsLeague - forumJuventus : ?? Italia, il CT Mancini ne convoca 37 ???? Presenti Bonucci, Chiellini, Pellegrini e Bernardeschi ??… - GoalItalia : Ciccio Caputo convocato dall'Italia ???????? Le altre novità sono Bastoni e Locatelli ?? - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Italia, i convocati di Mancini: solo Donnarumma fra i rossoneri - taiyo_Barca : RT @GoalItalia: Ciccio Caputo convocato dall'Italia ???????? Le altre novità sono Bastoni e Locatelli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Mancini

Dai campionati dilettantistici pugliesi, prima al Toritto e poi all'Altamura, al passaggio in Serie C2 tra le file del Noicattaro in cui alla sua prima e unica stagione segna 11 gol in 29 partite. E' ...Immobile e Acerbi presenti nella lista dei convocati da parte del CT dell’Italia, Roberto Mancini. Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei 37 giocatori che il 29 agosto si rit ...