Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: novità Caputo. Ci sono anche Locatelli e Kean (Di giovedì 27 agosto 2020) L’Italia si prepara a scendere in campo per le partite di Nations League. La squadra di Roberto Mancini sfiderà il 4 settembre la Bosnia e il 7 settembre i Paesi Bassi. Per le due gare ha convocato 37 giocatori che si ritroveranno nella serata di sabato 29 agosto al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Si tratta della prima convocazione per Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli e Francesco Caputo. Torna Giorgio Chiellini. C’è anche Kean in attacco. Ecco l’elenco Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara ... Leggi su calcioweb.eu

