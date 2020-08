Italia, i convocati di Mancini per la Nations League. Ci sono Meret, Di Lorenzo e Insigne (Di giovedì 27 agosto 2020) L’Italia torna in campo per le gare di Nations League. Gli azzurri di Mancini sfideranno il 4 settembre la Bosnia e il 7 settembre i Paesi Bassi. Il ct ha convocato 37 giocatori che si ritroveranno nella serata di sabato 29 agosto al Centro Tecnico Federale di Coverciano per il primo raduno della stagione. Prima convocazione in Nazionale per Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli e Francesco Caputo, con il difensore dell’Inter che aveva già preso parte ad uno stage nel febbraio 2019. Torna a vestire la maglia azzurra dopo oltre un anno di assenza anche il capitano Giorgio Chiellini. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex ... Leggi su ilnapolista

