Italia-Bosnia il 4 settembre a Firenze. Convocati anche Chiesa e Castrovilli (Di giovedì 27 agosto 2020) Venerdì 4 settembre (ore 20.45 – diretta su Rai 1), l’Italia di Roberto Mancini ospiterà allo stadio Artemio Franchi di Firenze la Bosnia Erzegovina nella prima partita di Nations League. Successivamente, lunedì 7 settembre (ore 20.45 – diretta su Rai 1), gli azzurri disputeranno la seconda partita del torneo affrontando l'Olanda alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam Leggi su firenzepost

BlunoteWeb : Italia: 37 convocati per le gare di Nations League contro Bosnia e Olanda - FirenzePost : Italia-Bosnia il 4 settembre a Firenze. Convocati anche Chiesa e Castrovilli - infoitsport : Italia, i convocati per Bosnia e Olanda: prima di Bastoni, Locatelli e Caputo - SeEarn : RT @NCN_it: #UFFICIALE – #ITALIA, I #CONVOCATI DI #MANCINI PER LE GARE CON #BOSNIA E #OLANDA: CI SONO TRE CALCIATORI DEL #NAPOLI! https://… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Italia, i convocati per Bosnia e Olanda: prima di #Bastoni, #Locatelli e #Caputo ?? -