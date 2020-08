Italia, 37 convocati per Olanda e Bosnia: “prima” per Bastoni, Locatelli e Caputo (Di giovedì 27 agosto 2020) Convocazioni extralarge per Roberto Mancini in vista degli impegni dell’Italia contro Olanda e Bosnia: prima volta per Bastoni, Locatelli e Caputo Il sogno diventa realtà: Francesco Caputo è stato convocato da Roberto Mancini per i prossimi impegni dell’Italia con le partite di Nations League contro Bosnia e Olanda, in programma tra il 4 ed il 7 settembre. Il centravanti del Sassuolo non è l’unica novità del CT: c’è anche un altro neroverde alla sua prima volta, come Manuel Locatelli ed il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni. Una rosa extralarge per il mister di Jesi: ben 37 i calciatori convocati per ... Leggi su zon

DiMarzio : #Italia, l'elenco dei convocati del ct #Mancini per le gare di #NationsLeague - Vivo_Azzurro : #Under21 ???? Gli #Azzurrini convocati da #Nicolato per le gare contro #Slovenia???? e #Svezia?????? ?? L'elenco:… - forumJuventus : ?? Italia, il CT Mancini ne convoca 37 ???? Presenti Bonucci, Chiellini, Pellegrini e Bernardeschi ??… - infoitsport : UFFICIALE - Italia U21, i convocati di Nicolato: c'è l'obiettivo azzurro Ricci - infoitsport : Convocati Italia Under 21: da Raspadori a Tripaldelli, 6 convocati del Sassuolo -