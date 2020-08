“Io sono maschio dominante, con i braccianti metodo tribale”. I sistemi “violenti e razzisti” nell’azienda green del nobile bocconiano (Di giovedì 27 agosto 2020) Più volte premiata da Coldiretti con l’Oscar green destinato ai giovani, la StraBerry creata dall’ex bocconiano di nobili origini Guglielmo Stagno d’Alcontres è stata sequestrata con l’accusa di caporalato. E ora dalle carte dell’inchiesta emergono nuovi dettagli sul “clima di terrore” (così lo definisce lo stesso fondatore in un’intercettazione) che vigeva nei campi a Cassina de’ Pecchi, adibiti alla coltivazione di frutti di bosco. I prodotti poi erano destinati alla vendita sulle apecar in centro a Milano. “Questo deve essere l’atteggiamento, perché con loro devi lavorare in maniera tribale, come lavorano loro, tu devi fare il maschio dominante, è quello il concetto, io con loro sono il ... Leggi su ilfattoquotidiano

