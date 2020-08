Io e te, la puntata di oggi, 27 agosto 2020: ospiti e anticipazioni con Pierluigi Diaco (Di giovedì 27 agosto 2020) Anche in questa giornata non mancherà l’appuntamento con Io e te, programma condotto da Pierluigi Diaco dalle 14,30. Nuove interviste con ospiti d’eccezione, come sempre su Rai Uno. Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori Nell’ultima puntata in studio l’amatissimo ex ballerino di Amici Kledi Kadiu, che ha raccontato il suo passato, in particolare il viaggio difficile dall’Albania all’Italia. “Quando ho preso la nave verso l’Italia ho avuto per un attimo un ripensamento” ha ricordato Kledi. “Ero appena salito a bordo, e ho avuto paura di lasciare la mia famiglia. Sono molto affezionato a loro, a mia sorella e soprattutto a mia nonna, che ora non c’è più“. Un ... Leggi su italiasera

_Techetechete : Oggi è il compleanno di Maria Giovanna Elmi. E noi la festeggiamo con una puntata firmata da Massimiliano Canè.… - __martyyy : RT @Chiaralbatros: Oggi posso dire che nella puntata ci saranno gioie ???? #DayDreamer - Chiaralbatros : Oggi posso dire che nella puntata ci saranno gioie ???? #DayDreamer - italiaserait : Io e te, la puntata di oggi, 27 agosto 2020: ospiti e anticipazioni con Pierluigi Diaco - 90Valla : RT @Dario_Ghiro: Alle 13.30 su #RadioStellaPiemonte una nuova puntata di #DjarioBianconero. Oggi in menù la conferenza di #Pirlo, la bomba… -

Ultime Notizie dalla rete : puntata oggi Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2020 ComingSoon.it The Last Campfire dei creatori di No Man's Sky è disponibile a sorpresa da oggi

Sapevamo che l'ultimo titolo di Hello Games sarebbe arrivato a un certo punto quest'estate, ma in pochi si potevano aspettare che arrivasse oggi. The Last Campfire, quindi, approda su Nintendo Switch, ...

L’Ascoli presenta Bertotto: “Una grande opportunità che aspettavo da molto tempo”

ASCOLI PICENO – Inizia la nuova stagione calcistica dell’Ascoli Calcio ed il club bianconero presenta il nuovo allenatore Valerio Bertotto ed il direttore generale Piero Bucci. Presente il direttore s ...

Sapevamo che l'ultimo titolo di Hello Games sarebbe arrivato a un certo punto quest'estate, ma in pochi si potevano aspettare che arrivasse oggi. The Last Campfire, quindi, approda su Nintendo Switch, ...ASCOLI PICENO – Inizia la nuova stagione calcistica dell’Ascoli Calcio ed il club bianconero presenta il nuovo allenatore Valerio Bertotto ed il direttore generale Piero Bucci. Presente il direttore s ...