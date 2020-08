"Interdizione navale". Il generale Santo, fine delle pagliacciate di governo: come fermare i migranti (Di giovedì 27 agosto 2020) Interdizione marittima della flotta militare italiana davanti alle coste africane in stretta cooperazione con le forze navali tunisine e libiche e unità speciali per la neutralizzazione a terra dei punti di imbarco dei clandestini. È l'unico sistema per stroncare definitivamente l'immigrazione illegale per il generale Vincenzo Santo, ex capo di Stato Maggiore delle forze Nato in Afghanistan e profondo conoscitore dello scacchiere politico-militare del nord Africa, che torna a ribadire la sua ricetta questa volta con l'alleanza strategica con i militari dei Paesi da dove partono i migranti. L'ex alto ufficiale torna alla carica sul fenomeno dell'assalto alle nostre coste alla ribalta in modo drammatico dopo l'ordinanza anti-migranti del presidente della regione Sicilia ... Leggi su liberoquotidiano

