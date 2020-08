Inter, sei calciatori nerazzurri nella top 23 dell’ultima Europa League (Di giovedì 27 agosto 2020) L’Inter è stata protagonista di un grande cammino in Europa League, anche se purtroppo non è riuscita a conquistare l’ambito trofeo nella finale contro il Siviglia, persa 3-2 con uno sfortunato autogol di Romelu Lukaku. A certificare l’ottimo lavoro degli uomini di Antonio Conte c’è l’inserimento di ben sei calciatori nerazzurri nella lista dei migliori 23 dell’ultima edizione della competizione da parte degli osservatori tecnici Uefa: si tratta di Samir Handanovic, Stefan De Vrij, Marcelo Brozovic, Nicolo’ Barella, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Inoltre il secondo gol realizzato da Lukaku nel 5-0 in semifinale contro lo Shakhtar Donetsk è stato inserito tra i dieci più belli del torneo. Leggi su sportface

