Inter, l’obiettivo Ndombele positivo al Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) Tampone positivo anche per un obiettivo di mercato Interista, il centrocampista Tanguy Ndombele. A comunicarlo è stato il ct della nazionale francese Deschamps. Il giocatore, dunque, così come il connazionale Pogba, salterà le prossime due sfide con la Francia. Il giocatore del Tottenham è già in isolamento.caption id="attachment 981403" align="alignnone" width="1024" Ndombele (getty images)/caption Inter, l’obiettivo Ndombele positivo al Covid-19 ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

