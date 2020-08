Insulti razzisti, sputi e turni da 12 ore: cosa è emerso su Straberry e il primo caso di caporalato a Milano (Di giovedì 27 agosto 2020) La startup milanese Straberry è finita sotto sequestro. Il fondatore Guglielmo Stagno d’Alcontres e altre sei persone sono ora indagate per sfruttamento dei braccianti nei campi. Si tratta del primo caso di caporalato nei pressi di Milano. La Straberry di Cassina de’ Pecchi è un’innovativa azienda che coltiva frutti di bosco a 15 km da … L'articolo Insulti razzisti, sputi e turni da 12 ore: cosa è emerso su Straberry e il primo caso di caporalato a Milano NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

repubblica : Firenze, si candida per il Pd alle regionali, insulti sessisti e razzisti contro l'avvocatessa italo-colombiana - CorriereTorino : «Cinesi di m... ci avete portato il Covid»: in 7 non pagano il conto e lasciano biglie... - yeinhwi : I meme razzisti e gli insulti abilisti che stai ricevendo riassumono perfettamente quanto stiamo indietro in Italia. - RaunoDepa : RT @Segnale_Orario: Le squadre NBA decidono di non scendere in campo in segno di protesta per il razzismo dilagante e il board indice una r… - Segnale_Orario : Le squadre NBA decidono di non scendere in campo in segno di protesta per il razzismo dilagante e il board indice u… -